அம்மாப்பேட்டை அருகே நாமமலை கோயிலுக்கு மண் சாலை அமைப்பு : தார்ச்சாலையாக மாற்ற பக்தர்கள் வலியுறுத்தல்

சேலம்: சேலம் அம்மாப்பேட்டை அடுத்த நாமமலையில், பாறைகளை குடைந்து புதிய மண்சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதை தார்ச்சாலையாக மாற்ற வேண்டும் என பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். சேலம் அம்மாப்பேட்டை அடுத்த நாமமலை அடிவாரத்தில், கோவிந்தரராஜ பெருமாள் கோயில் உள்ளது. அடிவாரத்தில் இருந்து 750 படிக்கட்டுகள் ஏறிச்சென்றால் மலை மேல் இருக்கும் சுவாமியை தரிசனம் செய்யலாம். இந்த நிலையில், வயதானவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பக்தர்கள் அதிகளவில் தரிசனம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில், கடந்த 2016ம் ஆண்டு செப்டம்பரில், நாமமலை அடிவாரத்தில் குட்டிக்கரடு என்ற இடத்தில் இருந்து மலை மீதுள்ள கோயிலுக்கு செல்ல புதிய பாதை அமைக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டது. ஓராண்டாக நடந்து வந்த இப்பணி, கடந்த செப்டம்பரில் நிறைவடைந்தது. தற்போது கார்கள், இருசக்கர வாகனங்களில் இவ்வழியாக வந்து, மலைமேல் இருக்கும் சுவாமியை பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். இது குறித்து பக்தர்கள் கூறுகையில், ‘முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து பக்தர்களும், நாமமலை சீனிவாச பெருமாளை சிரமமின்றி தரிசனம் செய்ய ஏதுவாக, அடிவாரத்தில் இருந்து புதிய பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கார், பைக்குகளில் வந்து, பக்தர்கள் சனிக்கிழமை மற்றும் முக்கிய திருவிழா நாட்களில் சுவாமியை தரிசனம் செய்கின்றனர். மலையில் பல்வேறு திருப்பணிகள் நடக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே, மண்பாதையாக இருக்கும் இச்சாலையை தார்ச்சாலையாக விரைவில் மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என்றனர்.

