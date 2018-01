உடன்குடி அனல் மின்நிலைய பகுதியில் தண்ணீர் சூழ்ந்ததால் துணை மின்நிலைய பணி மந்தம்

உடன்குடி: தமிழகத்தின் மின்தேவையை கணக்கில் கொண்டு கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது குலசேகரன்பட்டினம் கல்லாமொழி அருகே அனல் மின்நிலையம் அமைக்க அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. தொடர்ந்து அதற்குரிய ஆரம்ப கட்ட பணிகளான நிலத்தை கையப்படுத்தும் பணி, சீர்செய்து சமன்படுத்தும் பணிகள் சுறுசுறுப்பாக நடந்தன. இந்நிலையில் ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்பு பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டன. என்றாலும், தற்போது மின்தேவையை கருதி 110 கேவி துணை மின்நிலையம் அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. அதற்குரிய துணை மின்நிலையத்திற்காக மெஞ்ஞானபுரம் அருகேயுள்ள நங்கைமொழி பகுதியில் 50க்கும் மேற்பட்ட ராட்சத டவர்கள் அமைக்கும் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. கூடவே, மின்சாதன உபகரணங்கள் நிறுவப்பட்டும் இன்னும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படாமல் பணிகள் மந்தமாக நடக்கிறது. துணை மின்நிலையம் அமைந்திருப்பதும், அனல் மின்நிலையம் அமையவிருப்பதும் தருவைக் குளம் பகுதியாகும். மழைக்காலங்களில் எல்லப்பநாயக்கன்குளத்தில் இருந்து தருவைகுளத்திற்கு தண்ணீர் வடிந்து கருமேனி ஆறு வழியாக கடலில் கலக்கும். கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் பரவலாக பெய்த பருவமழை காரணமாக தற்போது துணை மின்நிலையத்தை சுற்றிலும் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. இதனால் அதிகாரிகள் செய்வதறியாமல் திகைத்து வருகின்றனர். துணைமின்நிலையத்தைச் சுற்றிலும் சுற்றுச்சுவர் உள்ளிட்ட பகுதியை மணலை நிரப்பி உயர்த்தியிருந்தாலும், மழையினால் மணல் அரிப்பு ஏற்பட்டு அவை புதைந்து காணப்படுகின்றன. துணை மின்நிலையத்தின் ஒரு பகுதியை மேடாக அமைத்து, மறுபுறம் தரைப்பகுதியை அப்படியே விட்டுள்ளனர். இந்த பகுதியில் மழைநீர் தேங்கினால் விபரீதம் நிகழ வாய்ப்புள்ளது. எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து துணை மின்நிலையத்தை விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரவேண்டும். அனல் மின்நிலைய பணியை விரைந்து தொடங்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Udangudi and surrounded by water in the area because of the thermal substations work slowdown

