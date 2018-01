15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் காணும் பொங்கலை காண தயாராகும் மக்கள்

ஸ்ரீவைகுண்டம்: காணும் பொங்கலை கொண்டாடுவதற்காக 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஸ்ரீவைகுண்டம் தாமிரபரணி அணைக்கு கீழ் பகுதியில் கருவேலமரங்களை அகற்றி ஆற்றை சீரமைக்கும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கு கீழ் பகுதியில் இருந்த மணல்பாங்கான பகுதிகளில் 15 ஆண்டுக்கு முன்பு சுமார் 2 கி.மீ. வரையில் சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் காணும் பொங்கலன்று குடும்பத்தினர், உறவினர்களுடன் கரும்பு, பனங்கிழங்கு சாப்பாட்டுடன் உற்சாக விளையாடி மகிழ்வர். தற்போது, ஸ்ரீவைகுண்டம் அணையின் கீழ் பகுதியில் புன்னக்காயல் வரை தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை பகுதிகளில் கருவேல மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ளன. இதனால், காணும் பொங்கலன்று ஆற்றுக்குள் விளையாடும் பழக்கம் காலப்போக்கில் மறைந்தது. இந்நிலையில், நீர்நிலைகளில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி தாமிரபரணியை அழகுப்படுத்தும் பணியையும் பாசன குளங்களை தூர்வாரி ஆழப்படுத்தும் பணியையும் கலெக்டர் வெங்கடேஷ் உத்தரவின்படி தாசில்தார் தாமஸ் பயஸ் அருள் மேற்கொண்டு வருகிறார். இதன்படி, ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைப்பகுதிகளில் தேங்கிய அமலைச்செடிகளை முற்றிலுமாக அகற்றியதால் தற்போது அணையில் தண்ணீர் கடல்போல் காட்சியளிக்கிறது. அணையின் கீழ்பகுதியில் பழைய பாலத்திலிருந்து புதுப்பாலம் வரையில் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த கருவேல மரங்களும் அகற்றப்பட்டன. அப்போது, ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைக்கு கீழ் பகுதி மணல் பாங்கான இடங்களில் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 2 கி.மீ. வரையில் காணும் பொங்கலை கொண்டாடியதை சமூக ஆர்வலர்கள் தாசில்தாரிடம் நினைவு கூர்ந்தனர். இதனை தொடர்ந்து, நடப்பாண்டில் காணும் பொங்கலை கொண்டாட அணையின் கீழ்பகுதியில் சீமைகருவேல மரங்கள் அகற்றி சீரமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. இப்பணிகளை தாசில்தார் தாமஸ் பயஸ்அருள், வருவாய் ஆய்வாளர் பாண்டியராஜன் பார்வையிட்டனர். இதுகுறித்து தாசில்தார் கூறியதாவது; ஸ்ரீவைகுண்டம் தாலுகாவை பொறுத்தவரையில் விவசாயத்தையே முக்கிய தொழிலாக கொண்டு மக்கள் வாழ்கின்றனர். விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமாக விளங்கும் தாமிரபரணி தண்ணீர் கிடைப்பதில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடர்பாடுகள் சரி செய்ய வேண்டும். பாசனத்திற்கான தண்ணீரை விவசாயிகள் போராடி பெற வேண்டிய அவலநிலை மாற வேண்டும் என்ற நோக்கில் நீர்நிலைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணியையும் பாசன குளங்களை தூர்வாரி ஆழப்படுத்தும் பணியையும் மழைக் காலத்திற்கு முன்பாக கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார். இதன் ஒருபகுதியாக தாமிரபரணி ஆற்றில் அமலைச்செடிகள், கருவேலமரங்கள் அகற்றும் பணியும் நடந்தது. குளங்களில் நடந்த பணிகளால் தற்போது கூடுதலாக தண்ணீர் சேமிக்கப்பட்டு கடைமடை குளங்கள் வரை அனைத்து பகுதி விவசாயிகள் பயிரிட்டுள்ளனர். பொங்கல் பண்டிகையை குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுவதற்காக இரண்டு பாலங்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியை சீரமைக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அணைக்கு கீழ் பகுதியில் ஆக்கிரமித்து காணப்படும் கருவேலமரங்களை அகற்றும் பணியும் விரைந்து முடிக்கப்படும் என்றார்.

