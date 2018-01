கிராமங்களில் களை கட்டும் ஜல்லிக்கட்டு ஏற்பாடு : களமிறங்க தயாராகும் காளைகள்

ஆத்தூர்: சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் நடப்பாண்டு பொங்கலுக்கு ஜல்லிக்கட்டு, எருதாட்ட விழாவை கோலாகலமாக நடத்த கிராமங்கள் ஆயத்தமாகி வருகின்றன. போட்டிகளில் களமிறங்கும் காளைகளை, மக்கள் ஆர்வத்துடன் தயார்படுத்தி வருகின்றனர். ஜல்லிக்கட்டுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை எதிர்த்து, கடந்தாண்டு தமிழகமே ஒன்று திரண்டு போராட்டம் நடத்தியதையடுத்து அவசர சட்டம் மூலம் தடை நீக்கப்பட்டது. தமிழகத்தில் தென் மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களிலும் ஜல்லிக்கட்டு, எருதாட்டம் போன்றவை பிரபலம். நடப்பாண்டு எந்த தடையும் இல்லாததால் போட்டிகளை நடத்த பல்வேறு கிராமங்கள் தயாராகி வருகின்றன. சேலத்தில் தம்மம்பட்டி, கூலமேடு, சிங்கிபுரம், உலிபுரம், கொண்டையம்பள்ளி, கெங்கவல்லி, மங்களபுரம், கோபாலபுரம், தங்கப்பநாயக்கம்பாளையம், தெடாவூர், நாமக்கல்லில் அலங்காநத்தம், பொட்டிரெட்டிப்பட்டி, தேவராயபுரம் என்று 60க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பங்கேற்கும் காளைகளுக்கு உரிய பயிற்சிகளை வழங்கி வருகின்றனர். தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில், 20க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் எருதாட்ட விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றனர். இதேபோல் மாடுபிடி வீரர்களும் காளைகளை பிடித்து பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர். 300 ஆக குறைந்த காளைகள்: சேலத்தில் தம்மம்பட்டி, அலங்காநத்தம் பகுதிகளில் 2ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் வளர்க்கப்பட்டன. தற்போது 300 காளைகள் மட்டுமே உள்ளன. இவற்றை கிராமத்து மக்கள், தங்கள் வீட்டின் செல்லப்பிள்ளைகளாக வளர்க்கின்றனர். தினமும் ₹200 செலவில் கோழி முட்டை, புண்ணாக்கு, பொட்டு உளுந்து, துவரம் பருப்பு என சத்தான உணவுகளை கொடுத்து வளர்ப்பதோடு, காளைகளுக்கு நீச்சல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிற்சி வழங்குகின்றனர்.

