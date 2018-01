7 கிராம மக்கள் கோயில் காளைக்கு அஞ்சலி

மேலூர்: மேலூர் அருகே, இறந்த கோயில் காளைக்கு 7 கிராம மக்கள் அஞ்சலி செலுத்தி அடக்கம் செய்தனர். மேலூர் அருகே, தொந்திலிங்கபுரத்தில் கல்லுக்கட்டி கருப்பையா சுவாமி கோயில் உள்ளது. இங்குள்ள கோயில் காளை 7 கிராம மக்களின் செல்லப்பிள்ளையாக வளர்ந்து வந்தது. பல்வேறு ஜல்லிக்கட்டு, மஞ்சுவிரட்டுகளில் கலந்து கொண்டு, பரிசுகளை பெற்று வந்தது. இந்நிலையில், உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட கோயில் காளை நேற்று முன்தினம் இறந்தது. நேற்று காளையை அலங்கரித்து ஊர் கலையரங்கத்தில் வைத்தனர். கிராம மக்கள் வேட்டி, துண்டு, மாலை என அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். பின்னர் குறவன் குறத்தி ஆட்டத்துடன், செண்டை மேளம், டிரம் செட் அடித்து, இறந்த காளையை ஊர்வலமாக எடுத்துச் சென்றனர். பட்டாசு வெடித்தனர்.

கல்லுக்கட்டி ஊரணியில் குழி தோண்டி, ஜேசிபி மூலம் கோயில் காளையை அடக்கம் செய்தனர். இறுதி ஊர்வலத்தில் தொந்திலிங்கபுரம், குருவார்பட்டி, பொட்டப்பட்டி, லக்கடிப்பட்டி, அம்மன்கோவில்பட்டி, வேலாயுதம்பட்டி, சொக்கம்பட்டி என 7 கிராம மக்களும் கலந்து கொண்டனர். தொந்திலிங்கபுரத்தில் கடைகள் அடைக்கப்பட்டு, யாரும் வேலைக்குச் செல்லாமல் துக்கம் அனுஷ்டித்தனர்.

Source: Dinakaran

