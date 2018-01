ரூ.500க்கு ஆதார் விவரங்கள்: செய்தி வெளியிட்ட பத்திரிகையாளர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்ததற்கு கடும் எதிர்ப்பு

500 ரூபாய் கொடுத்தால் ஆதார் விவரங்கள் கிடைப்பதாகக் கூறி செய்தி வெளியிட்ட பத்தரிகையாளர் மீது காவல்துறையிடம் புகார் அளித்துள்ள தேசிய தனிநபர் அடையாள ஆணையத்திற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

பஞ்சாப் மாநிலம் சண்டிகரிலிருந்து வெளிவரும் ‘தி டிரிபியூன்’ பத்திரிகையின் செய்தியாளர் ரச்னா ஆதார் குறித்து புலனாய்வு செய்தி ஒன்றை வெளியிட்டார். அதில், 500 ரூபாய் கொடுத்தால், ஆதார் தகவல்கள் கிடைப்பதாகவும், அதற்கான ஆதாரத்துடனும் செய்தி வெளியானது. பணம் கொடுத்தால் ஆதார் விவரங்களை அனுப்பி வைப்பதை ஆதாரத்துடன் அவர் விரிவாக பதிவு செய்தார்.

கோடிக்கணக்கான மக்கள், ஆதார் தகவல்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளது என நம்பும் நிலையில், இந்த தகவல் நாடுமுழுவதும் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு, தேசிய தனிநபர் அடையாள ஆணையம் மறுப்பு தெரிவித்தது. பொதுமக்கள் வழங்கிய தகவல்கள் பாதுகாப்புடன் இருப்பதாகவும், இதனை யாரும் பெற முடியாது எனவும் விளக்கம் அளித்தது.

மேலும் தேசிய தனிபர் அடையாள ஆணையம் இதுதொடர்பாக காவல்துறையிடம் புகார் அளித்தது. இதன் பேரில், அந்த செய்தியாளர் உள்ளிட்டோர் மீது டெல்லி போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இதற்கு பல்வேறு பத்திரிகையாளர்கள் சங்கங்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன.

இந்திய பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் சங்கம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ”பொதுமக்களின் நலன் கருதி ஆய்வு செய்து செய்தி வெளியிட்ட பத்திரிகையாளர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்வதை ஏற்க முடியாது. பத்திரிகையாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வழக்குப் பதிவு செய்வதை விடுத்து, தேசிய தனிநபர் அடையாள ஆணையத்தில் இருந்து தகவல்களை வெளியிட்ட நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என வலியுறுத்தியுள்ளது.

இதுபோலவே சண்டிகர் பத்திரிகையாளர் சங்கம் உள்ளிட்ட அமைப்புகளும், தேசிய தனிநபர் அடையாள ஆணையத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன.

Source: The Hindu

