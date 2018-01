மணல் கொள்ளை அமோகம் : மாவட்ட மக்கள் கடும் அதிருப்தி

தேவாரம்: தேனி மாவட்டத்தில் மணல்கொள்ளை தடையின்றி நடக்கிறது. இயற்கை வளத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய கனிமவளத்துறை அதிகாரிகளோ எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை என்ற புகார் எழுந்துள்ளது. தேனி மாவட்டத்தில் உத்தமபாளையம், தேனி, ஆண்டிபட்டி, பெரியகுளம், போடி என 5 தாலுகாக்கள் உள்ளன. செழிப்பான இயற்கைவளம் கொட்டிக்கிடக்கும் இத்தாலுகாக்களைச் சுற்றிலும் ஏராளமான கண்மாய்கள், குளங்கள், காட்டாற்று ஓடைகள், மலையடிவார நீர்வழிப்பாதைகள் பெருமளவில் உள்ளன. மறுபுறம் கூடலூர் தொடங்கி வைகை அணைவரை விரிந்து பரந்து கிடக்கும் முல்லையாற்று படுகை காண்போரை கவர்கிறது. வளமிக்க இம்மாவட்டத்தில் இயற்கை வளமான மணல், மலைகள் போன்ற இயற்கை வளத்தை எதிர்கால சந்ததியினருக்கு பாதுகாப்பாக வைத்திட கனிமவளத்துறை செயல்படுகிறது. இவர்களின் முக்கியப்பணியே இயற்கை வளகொள்ளையைத் தடுக்கவேண்டும் என்பது தான். ஆனால், கனிமவளத் துறையினரோ ரெய்டு நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவதே இல்லை என்ற புகார் உள்ளது. குறிப்பாக, மண் அள்ள அனுமதி என அனுமதிசீட்டு வழங்கப்படுகிறது. இதனை வைத்து கடத்தல்காரர்கள் ஏமாற்றுகிறார்கள். வளமிக்க மணலை சுரண்டி டிராக்டர்கள், டிப்பர் லாரிகளில் கடத்துகின்றனர். கண்மாய்களில் கரம்பை மண்களை அள்ளி செங்கல் சூளைகளுக்கு விற்பனை செய்கின்றனர். குவாரிகளில் இருந்து அத்துமீறி ஜல்லி, கற்கள் உடைக்கப்படுகின்றன. இப்படியே போனால் எதிர்காலத்தில் தேனி மாவட்டமும் இயற்கை வளம் இல்லாத பகுதியாக மாறும் ஆபத்து காத்திருக்கிறது. மேலும், மாவட்ட அளவில் தாலுகா அளவிலான அதிகாரிகள், கோட்டாட்சியர்களின் பறிமுதல் நடவடிக்கையும் சுருங்கிவிட்டது. கனிமவளத்துறை அதிகாரிகளோ புகார்கள் சென்றால் கூட சம்பந்தப்பட்ட இடங்களுக்கு நேரடியாக சென்று ஆய்வுகள் செய்வதில்லை என்ற குற்றசாட்டு தொடர்கிறது. இயற்கையைப் பாதுகாத்தால் தான் எதிர்காலத்தில் மண்வளம் பாதுகாக்கப்பட்டு மழைவளம் கிடைக்கும். நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்ந்து விவசாயம் செழிக்கும் என்ற நிலைமை தடமாறி செல்கிறது. எனவே, கனிமவளத்துறையினரின் ரெய்டு மிக அவசியம். இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில், “ இயற்கை வளத்தை பாதுகாத்தால் தான் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு தடையில்லாமல் உணவு கிடைக்கும். ஆனால், மாவட்டத்தில் மணலை சுரண்டி விற்பனை செய்யும் கும்பல்களின் அட்டகாசம் அதிகரித்து வருகிறது. இயற்கை வளம் சுரண்டப்படுவதால் மழை வளம் குறையும் ஆபத்து உள்ளது. மாவட்ட அளவில் கட்டிடங்களுக்கு தடையின்றி உள்ளூர் மணல் அதிகமாக கிடைக்கிறது. இதனை தடுக்கவேண்டிய அதிகாரிகள் எதற்காக மவுனமாக உள்ளனர் என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது” என்று ஆதங்கப்பட்டனர்.

