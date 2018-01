ஹெத்தையம்மன் திருவிழா பேரகணியில் கோலாகலம்

கோத்தகிரி: நீலகிரி மாவட்டத்தில் படுகர் இன மக்களால் சிறப்பாக கொண்டாடுப்படும் ஹெத்தையம்மன் கோயில் திருவிழா கோத்தகிரி அருகே உள்ள பேரகணி கிராமத்தில் கடந்த 3ம் தேதி துவங்கியது. பல்வேறு பகுதிகளிலில் இருந்து வந்த 30 ஆயிரம் படுகரின மக்கள் பாரம்பரிய கலாசார உடையணிந்து ஒரு ரூபாய் காணிக்கை செலுத்தி ஹெத்தையம்மனை வழிபட்டனர். தொடர்ந்து படுகர்கள் தங்களின் பாரம்பரிய உடையணிந்து ஆடல், பாடல்களில் ஈடுபட்டனர். அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. விழாவில், கலெக்டர் இன்னொசென்ட் திவ்யா, எம்பி., அர்ஜூணன், குன்னூர் எம்எல்ஏ சாந்தி ராமு உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனர். கடந்த 3ம் தேதி கோத்தகிரி மற்றும் குன்னூர் பகுதிகளிலிருந்து பேரகணி பகுதிக்கு அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் சிறப்பு பஸ் இயக்கப்பட்டன. ஆனாலும், தற்போது நடந்து வரும் ஊழியர்களின் ஸ்டிரைக்கால் குறைந்தளவே அரசு பஸ்கள் நேற்று இயங்கியதால் அதிகளவு தனியார் வாகனங்களில் பக்தர்கள் கோயிலுக்கு சென்றனர். இதில் பேரகணி செல்லும் அனைத்து வாகனங்களும் ஒரு வழிப்பாதையாக செல்ல போலீசார் உத்தரவிட்டிருந்தனர். மேலும் திரும்பி வரும் அனைத்து வாகனங்களும் கப்பட்டி கன்னேரிமூக்கு வழியாக கோத்தகிரி சென்றன. கோத்தகிரி அருகில் உள்ள பெத்தலா கல்லட்டியில் இன்று நடைபெறும் ஹெத்தையம்மன் திருவிழாவுடன் இவ்வழிபாடு நிறைவு பெறுகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Hethiyamman Festival perakani Temple fanfare

Kotagiri: better by the people in the Nilgiris district baduga kondadupadum hethiyamman temple festival Ko