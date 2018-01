பொன்மலை ரயில்வே பணிமனையில் பழுது பார்க்கப்பட்ட மலை தொடர் வண்டிஇன்ஜின் மேட்டுப்பாளையம் வந்தது

மேட்டுப்பாளையம்: திருச்சி பொன்மலை ரயில்வே பணிமனையில் பழுது பார்க்கப்பட்ட ஊட்டி மலை ரயில் டீசல் இன்ஜின் மேட்டுப்பாளையம் ரயில் நிலையத்தில் கிரேன் மூலம் இறக்கி வைக்கப்பட்டது. மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டிக்கு மலை ரயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. மலை ரயிலில் பயன்படுத்தும் இன்ஜின் பழுது பார்ப்பதற்காக திருச்சி பொன்மலை ரயில்வே பணிமனைக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தது. பழுது பார்க்கப்பட்ட அந்த டீசல் இன்ஜின் கடந்த 4 தினங்களுக்கு முன்பு மேட்டுப்பாளையம் கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த இன்ஜினை மேட்டுப்பாளையம் நேரோ கேஜில் இறக்கி வைப்பதற்கு ஈரோட்டில் இருந்து 140 டன் எடை கொண்ட ராஜாளி கிரேன் நேற்று காலை 9 மணிக்கு மேட்டுப்பாளையம் வந்தது. அதன் பின் காலை 11 மணியளவில் டீசல் இன்ஜினை கீழே இறக்கி வைக்கும் பணி தொடங்கியது. ஈரோடு உதவி கோட்ட பொறியாளர் கணேசன் தலைமையில் கோவை ரயில்வே உதவி கோட்ட பொறியாளர் தீக்ஷா சௌத்ரி, பிரிவு பொறியாளர் செந்தில்குமார், கிரேன் இன்சார்ஜ் விஜயகுமார் ஆகியோர் மேற்பார்வையில் ஆப்ரேட்டர்கள் கிரேனை இயக்க 20க்கும் மேற்பட்ட ரயில்வே தொழிலாளர்கள் டீசல் இன்ஜினை பகல் 1 மணிக்கு இறக்கி வைத்தனர். அதே போல் பழுது பார்க்கும் பணிக்காக திருச்சி கொண்டு செல்ல ஒரு டீசல் இன்ஜின் மற்றும் 3 பெட்டிகள் ஊட்டியில் இருந்து ஏற்கனவே மேட்டுப்பாளையம் கொண்டு வரப்பட்டது. அந்த இன்ஜின் மற்றும் 3 பெட்டிகள் கிரேன் மூலம் வேனில் ஏற்றப்பட்டு திருச்சி பொன்மலைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

