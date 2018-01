போடூரில் புகுந்த யானைகள் : முட்டைகோஸ் செடியை சேதப்படுத்தின

ஓசூர்: ஓசூர் அடுத்த போடூர் பள்ளத்தில் முகாமிட்டுள்ள 44 யானைகள் நேற்று முன்தினம் இரவு போடூர், ராமபுரம் கிராமத்துக்குள் புகுந்து தென்னை மரங்களை முறித்து போட்டு முட்டை கோஸ் செடிகளையும் சேதப்படுத்தின. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் வனச்சரகத்திற்குட்பட்ட சானமாவு, போடூர் பள்ளத்தில் முகாமிட்டுள்ள 44 யானைகள் நேற்று முன்தினம் இரவு போடூர், ராமபுரம் ஆகிய கிராமங்களுக்குள் புகுந்தன. இந்த யானைகள் விவசாய நிலத்தில் இருந்த தென்னை மரங்களை முறித்து சேதப்படுத்தின. அருகாமையில் இருந்த முட்டைகோஸ் செடிகளையும் மிதித்து சேதப்படுத்தியுள்ளன. நேற்று காலை மீண்டும் போடூர் பள்ளம் வனப்பகுதிக்கு சென்றுவிட்டன. யானைகளால் சேதமடைந்த பகுதிகளை பார்வையிட்ட விவசாயிகள், உரிய இழப்பீடு பெற்றுத்தர அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடு்த்துள்ளனர்.

Podura entered in elephants: cabbage plant damaged

Hosur: hosur has been camped in the slot the next bodur 44 elephants the day before yesterday night bodur, ramapuram village