மின் உற்பத்தியால் பார்சன்ஸ் வேலி அணை நீர் மட்டம் குறைகிறது

ஊட்டி: மின் உற்பத்திக்கு நீர் எடுக்கப்பட்டு வருவதால் பார்சன்ஸ்வேலி அணையில் நீர்மட்டம் வெகுவாக குறைந்து வருகிறது. நீலகிரி மாவட்டத்தில் அப்பர்பவானி, அவலாஞ்சி, எமரால்டு, பார்சன்ஸ்வேலி, குந்தா, கெத்தை உள்ளிட்ட அணைகள் உள்ளன. இந்த அணைகளில் தேக்கி வைக்கப்படும் நீரை கொண்டு இங்குள்ள 12 நீர் மின் நிலையங்களில் மின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இதுதவிர இந்த அணைகளில் இருந்து பொதுமக்களுக்கு குடிநீரும் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. ஊட்டி அருகேயுள்ள பார்சன்ஸ்வேலி அணையில் உள்ள நீரானது ஊட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதி பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இதுதவிர குன்னூர் அருகேயுள்ள ராணுவ மையத்திற்கும் குழாய்கள் மூலம் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு பெய்த மழை காரணமாக இந்த அணை நிரம்பியது. இதனால் மின் உற்பத்தி மற்றும் குடிநீர் பற்றாக்குறை நீங்கியது. தற்போது இந்த அணையில் இருந்து மின் உற்பத்திக்காக நாள்தோறும் தண்ணீர் எடுக்கப்பட்டு வருவதால் நீர்மட்டம் மெல்ல மெல்ல குறைந்து வருகிறது. இருந்த போதும், போதுமான அளவு நீர் உள்ளதால், குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட வாய்ப்பில்லை.

Source: Dinakaran

English summary

Power generation reduces the water level in the dam by Parsons who fence

Feeder: electrical production due to water being taken to reduce the water level in the dam parsansveli welcome