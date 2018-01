குஜராத் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் தமிழக தலித் மாணவருக்கு எதிரான சாதியப் பாகுபாடு: முத்தரசன் கண்டனம்

குஜராத் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் தமிழக தலித் மாணவர் மாரிராஜ் சாதியப் பாகுபாட்டிற்கு உள்ளாக்கப்பட்டு வருவதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் முத்தரசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ”குஜராத் மாநிலத் தலைநகர் அகமதாபாத்தில் உள்ள அம்மாநில அரசுக்கு சொந்தமான புகழ் பெற்ற பி.ஜே.மருத்துவக் கல்லூரியில் பொது அறுவை சிகிச்சை பிரிவில் மூன்றாம் ஆண்டு பயின்று வருகிறார் டாக்டர் மாரிராஜ். தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தலித் மாணவரான டாக்டர் மாரிராஜ் தனது துறை பேராசிரியர்களாலும், சக மாணவர்களாலும் சாதி ரீதியான பாகுபாட்டிற்கு கடந்த 3 ஆண்டுகளாக உள்ளாக்கப்பட்டு வந்துள்ளார்.

அவருக்கு அறுவைசிகிச்சை செய்தவற்கான வாய்ப்புகளை வழங்கவில்லை என்பதுடன் சாதி ரீதியாகவும் இழிவு படுத்தியுள்ளனர்.இது குறித்து கல்லூரி முதல்வரிடம் புகார் கொடுத்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்றக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இந்நிலையில் அவர் தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் பழங்குடி இன நலவாரியத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

இவ்வாறு புகார் அளித்ததைத் தொடர்ந்து அவர் அளித்தப் புகாரை திரும்பப் பெறக் கோரி அவரை மேலும் கொடுமைகளுக்கு உள்ளாக்கியுள்ளனர். தேர்வில் தோல்வியடையச் செய்வோம் என்றும் மிரட்டப்பட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளான அம்மாணவர் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார். தற்பொழுது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

பிஜே மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை நிர்வாகத்தின் இச்செயல் வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. பிஜே மருத்துவக் கல்லூரியில் தமிழக மாணவருக்கு இழைக்கப்பட்ட சாதிய ரீதியான துன்புறுத்தல்களை இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது.

பாதிக்கப்பட்ட மாணவர் மாரிராஜுக்கு உரிய பாதுகாப்பை வழங்கிடவும் அம்மாணவரை சாதீய ரீதியிலான துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கியவர்கள் மீது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை எடுத்திடவும் தமிழக அரசு குஜராத் அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும்” என்று முத்தரசன் கூறியுள்ளார்.

Source: The Hindu

