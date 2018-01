காணும் பொங்கல் கொண்டாடத்திற்காக ஸ்ரீவைகுண்டம் அணையை சீரமைக்கும் பணிகள் தீவிரம்

திருநெல்வேலி : திருநெல்வேலி சுற்றுவட்டார பகுதி மக்கள் காணும் பொங்கல் நாளில் தாமிரபரணி அணையின் கீழ் கொண்டாடுவது வழக்கம். இதனையடுத்து அணையை சீரமைக்கும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன. ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைப்பகுதியின் கீழ்பகுதியில் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சுமார் 2 கிமீ வரையில் சுற்று வட்டார கிராம மக்கள் காணும் பொங்கலன்று குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களுடன் கூடுவது வழக்கம். தற்போது இந்த பகுதியில் கருவேல மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ளது. இதனால் காணும் பொங்கலன்று மக்கள் அனைவரும் ஒன்றாக கூடும் வழக்கம் காணாமல் போனது. இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு இதனை கொண்டாடும் வகையில், நீர் நிலைகளில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணியை கலெக்டர் தொடங்கி வைத்துள்ளார். அதன்படி ஸ்ரீவைகுண்டம் அணைப்பகுதியில் உள்ள செடிகள் முற்றிலும் அழிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் அணையின் கீழ்பகுதியில் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த கருவேல மரங்கள் முற்றிலும் அகற்றிவிட்டு காணும் பொங்கல் விழா ஏற்பாடுகள் செய்ய உள்ளனர். இதுகுறித்து அப்பகுதி தாசில்தார் கூறுகையில், ஸ்ரீவைகுண்டம் தாலுகைவை பொறுத்தவரை விவசாயத்தையே முக்கிய தொழிலாக கொண்டு மக்கள் வாழ்க்கின்றனர். பாசனத்திற்காக விவசாயிகள் தண்ணீரை போராடி பெற வேண்டிய நிலையில் உள்ளனர். இதில் கருவேல மரங்கள் இடைஞ்சலாக இருப்பதால் அதை தற்போது முதற் கட்டமாக முற்றிலும் இல்லாத நிலையில் சீரமைக்கப்பட உள்ளது. வரும் காலங்களிலும் அணையை சீரமைக்கும் பணிகள் தொடரும் என்று அவர் கூறியுள்ளார். அணையின் கீழ் பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டு பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மக்கள் கொண்டாட்டத்திற்காகக சீரமைக்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

