ஆளுநரின் உரை மஸ்கோத் அல்வா போல் இருக்கு… ஸ்டாலின் நக்கல்

சென்னை : தமிழக சட்டசபையில் ஆளுநர் ஆற்றிய உரை மஸ்கோத் அல்வா போல் உள்ளதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார். தமிழக சட்டசபையின் இந்த ஆண்டுக்கான முதல் கூட்டம் இன்று தொடங்கியது. அப்போது ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உரையாற்ற தொடங்கினார். இதற்கு திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சி உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். மேலும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்த ஆளும் கட்சிக்கு உத்தரவிடக் கோரினர். ஆனால் தொடர்ந்து ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் பேசி வந்தார். இதை கண்டித்து திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் ஸ்டாலின் கூறுகையில், தமிழகத்தில் தொழில் வளர்ச்சி பின்னோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறது. வேலை இல்லாத திண்டாட்டத்தைப் போக்குவது குறித்து ஆளுநர் உரையில் சொல்லவில்லை. விவசாயிகள் கோரிக்கை குறித்து ஆளுநர் உரையில் எதுவும் இல்லை. சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமானால் ஆளுநர் உரை மஸ்கோத் அல்வா போன்று உள்ளது என்று தெரிவித்தார்.

