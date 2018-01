பழனி: பழனி கிரிவலப் பாதையில் சி.சி.டி.வி கேமராக்களை பொருத்த நடவடிக்கை எடுக்க கோவில் நிர்வாகத்திற்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. பழனி மலை, கிரிவலப்பாதையில் குத்தகை விடப்பட்ட, பட்டா வழங்கப்பட்ட இடங்கள் குறித்த அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வருவாய்த்துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Palani girivalam path c. c. t. v cameras to match action

Palani: Palani girivalam path c. c. t. v cameras, action to match the temple Administration ordered