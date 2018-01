தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி வருவாய் மாவட்டத்தில் பசுபதி பாண்டியன் தினத்தை முன்னிட்டு 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. நாளை மாலை 6 மணி முதல் ஜூன் 11 காலை 6 வரை தூத்துக்குடி வருவாய் மாவட்டத்தில் 144 தடை பிறப்பித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Pasupathy Pandian in thoothukudi district ban day 144

In the District of Tuticorin, thoothukudi: revenue pasupathy Pandian prohibitory orders day 144