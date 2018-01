கோடியக்கரை சரணாலயத்தில் பறவைகளை காண படையெடுக்கும் சுற்றுலாப் பயணிகள்

நாகை: நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யத்தை அடுத்த கோடியக்கரையில் பல நாடுகளில் பல நாடுகளில் இருந்து பல வண்ணப் பறவைகளின் வருகை அதிகரித்துள்ளதால், அவற்றை கண்டு ரசிக்க சுற்றுலாப் பயணிகள் குவிந்து வருகிறார்கள். நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் தாலுகா கோடியக்கரையில் 10,000 ஏக்கரில் பறவைகள் சரணாலயம் உள்ளது. கோடியக்கரை வனவிலங்கு மற்றும் பறவைகள் சரணாலயத்திற்கு அக்டோபர் மாதம் முதல் மார்ச் மாதம் வரை உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளை சேர்ந்த 256 வகையான பறவைகள் வருகின்றன. கடந்த மாதங்களில் பெய்த மழை காரணமாக பறவைகளுக்கு தேவையான உணவு கிடைப்பதால் அதிகளவு பறவைகள் கோடியக்கரைக்கு வர துவங்கியுள்ளன. கூழைக்கிடா, வரித்தலை வாத்துகள், இலங்கையிலிருந்து கடல் காகம், ஆர்டிக் பிரதேசத்தில் இருந்து ஆலா, சைபீரியா மற்றும் ஈரான், ஈராக் நாடுகளில் இருந்து பூநாரைகள், இமாச்சலப்பிரதேசத்தில் இருந்து இந்தியன்பிட்டா உள்ளிட்ட 27 வகையான நீர்வகைப் பறவைகளும், 50-க்கும் மேற்பட்ட நிலவகை பறவைகளும் வந்துள்ளன. சரணாலயத்தில் தண்ணீர் குறைந்ததாலும், பறவைகளுக்கு உணவாகும் மீன் மற்றும் இறால் வகைகளை மீனவர்கள் தொடர்ந்து பிடிப்பதாலும், தட்பவெப்ப நிலை மாற்றத்தாலும் பறவைகள் வருவது ஆண்டுதோறும் குறைந்து வருகிறது. பத்தாண்டுகளாக ரஷ்யாவிலிருந்து கருப்பு நாரை, வெள்ளைநாரைகள் வரவில்லை. கடந்த காலங்களில் 10 லட்சம் பறவைகள் கோடியக்கரையில் குவிந்திருந்தன. ஆனால் இப்போது 1 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் தான் வந்துள்ளன. இதை அரசு சரணாலயமாக அறிவிக்கவில்லை. இங்கு சுற்றுலா பயணிகள் வசதிக்காக உயர்கோபுரம் அமைக்க வேண்டும், உணவு, தங்குமிடம் ஏற்படுத்தி தர வேண்டுமென சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Point calimere sanctuary to see birds in the invasion of tourists

Nagai Nagai district point calimere vedaranyam in the next: in many countries, since in many countries a number of ornamental birds