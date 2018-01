போக்குவரத்தை தனியார் மயமாக்கி விடவேண்டியது தானே?- தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி

போக்குவரத்து கழகங்களை அரசு சரியாக நடத்த முடியாவிட்டால் அதை தனியார் மயமாக்கிவிட வேண்டியதுதானே என்று உயர் நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

கடந்த வியாழக்ககிழமை முதல் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் தங்களது கோரிக்கைகளை வைத்து போராடி வருகின்றனர். இதனால் தமிழகம் முழுதும் போக்குவரத்து முடங்கியுள்ளது. பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். இது குறித்த வழக்கு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வுக்கு வந்தபோது போராட்டத்தை கைவிட்டு பணிக்கு தொடர உத்தரவிடப்பட்டது.

ஆனால் தொழிற்சங்கங்கள் அதை ஏற்க மறுத்து போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர். திங்கட்கிழமை தங்கள் தரப்பு நியாயத்தை நீதிமன்றத்தில் முறையிட உள்ளதாக தெரிவித்தனர். இந்நிலையில் இந்த வழக்கு மீண்டும் தலைமை நீதிபதி அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது.

ஏற்கெனவே வழக்குப்போட்ட வராகி தரப்பில் கூறியதாவது: ”நாங்கள் ஏற்கெனவே தொடர்ந்த வழக்கில் தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு வேலைக்கு திரும்ப வேண்டும் என போராட்டத்துக்கு தடை விதித்து உத்தரவிடப்பட்டது. ஆனால் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் இன்றுவரை பணிக்கு திரும்பவில்லை. ஆகவே அவர்கள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பின் கீழ் வழக்கு தொடர அனுமதிக்க வேண்டும்” என முறையீடு செய்யப்பட்டது.

இதற்கு பதிலளித்து பேசிய தொழிற்சங்கத் தரப்பு வழக்கறிஞர் என்.ஜி.ஆர்.பிரசாத், ”இந்த போராட்டம் எங்கள் மீது திணிக்கப்பட்டது. நாங்கள் பேச்சு வார்த்தை மூலமாகவே பிரச்சினைக்கு சுமுகத் தீர்வு காண முயற்சித்தோம். ஆனால் 6 மாத காலமாக தங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய பணப் பலன்களை வழங்கவில்லை.

ஏற்கெனவே பணியில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படவேண்டிய சுமார் ரூ.5600 கோடியை வழங்கவில்லை, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கவேண்டிய 1200 கோடி ரூபாயையும் வழங்கவில்லை, தொழிலாளர்களிடையே பிடித்தம் செய்யப்பட்ட பிராவிடண்ட் பண்ட் தொகையைக்கூட கட்டவில்லை, அரசே எடுத்து அதை செலவு செய்து விட்டது. தங்களுக்கு வழங்கும் நியாயமான தொகையை வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தும் அதைக்கூட அரசு வழங்காமல் இழுத்தடித்ததே போராட்டத்திற்கு காரணம்” என்று தெரிவித்தார்.

அப்போது குறிக்கிட்ட தலைமை நீதிபதி அமர்வு, ”போராட்டத்தில் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது யார்? அமைச்சர்களோ உயர் அதிகாரிகளோ போராட்டத்தால் பாதிக்கப்படவில்லை. அவர்களுக்கு சொந்தமாக கார்கள் உள்ளன. பாதிக்கப்படுவது சாதாரண ஏழை நடுத்தர மக்கள்தான். அதை கருத்தில் கொண்டு போராட்டத்தை கைவிட்டு தொழிலாளர்கள் பணிக்கு திரும்ப வேண்டும்.

போராட்டத்திற்கு காரணம் அரசு என்றால் போக்குவரத்து கழகங்களை அரசால் நடத்த இயலவில்லை என்றால் போக்குவரத்து கழகங்களை தனியார் கையில் கொடுத்து விட வேண்டியது தானே?” என்று கேள்வி எழுப்பினர்.

அப்போது பதிலளித்த அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் ஓய்வூதிய பலன்களை வழங்க நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக தெரிவித்தார். அனைத்து வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் ஏற்கெனவே பிறப்பித்த தடையை நீக்க முடியாது எனவும் போராட்டத்தை கைவிட்டு தொழிலாளர்கள் பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டனர்.

போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கவேண்டிய பணப்பலன்களை உடனடியாக வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று நம்புவதாகவும் தெரிவித்தனர். போக்குவரத்து ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை எதுவும் அரசு எடுக்கக் கூடாது, அப்படி எடுக்கும்பட்சத்தில் நீதிமன்றத்தில் அனுமதி பெறவேண்டும் என்று தெரிவித்தனர்.

மேலும் ஓய்வூதியம் தொடர்பான வழக்குகளை விசாரித்துவரும் நீதிபதி மணிக்குமார் அமர்வுக்கு வழக்கு மாற்றப்படுவதாக உத்தரவிட்டனர்.

Source: The Hindu

English summary

Transport to privatize it?-the Government of Tamil Nadu for the Supreme Court question

The Government transport corporations cannot be carried out correctly, it would, of course, that the privatisation of the Supreme