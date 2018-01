தேனி மேகமலையில் விதிகளை மீறி சாலை அமைக்கும் பணிகள்: வனவிலங்குகள் பாதிப்பு

தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள மேகமலை வன உயிரியல் காப்பகம் பகுதியில் நடைபெற்று வரும் சாலை விரிவாக்க பணியில் விதிகளை மீறி சாலைகளின் ஓரங்களில் உள்ள பாறைகளை வெடி வைத்து தகர்த்து வருகின்றனர். இதனால் வன விலங்குகள் காப்பகத்தை விட்டு வெளியேறும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. தேனி மாவட்டத்தின் அரணாக விளங்கும் மேகமலை உயினங்களின் காப்பகமாக உள்ளது. 600 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட அந்த வனப்பகுதியில் சிறுத்தை, யானை, கரடி, காட்டுயானைகள் என எண்ணற்ற வன விலங்குகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. 500க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வாழ்ந்து வரும் மேகமலைக்கு, சின்னமன்னூரில் இருந்து 45 கிலோ மீட்டருக்கு சாலை விரிவாக்கம் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. அதில் 36 கிலோ மீட்டர் தூரம் வன உயிரின காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட வனப்பகுதியாகும். வெடிகளை பயன்படுத்தி சாலைகள் அமைக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள கூடாது என்ற பசுமை தீர்பாயத்தின் உத்தரவை மீறி பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள வனவிலங்குகள் வேறு இடத்திற்கு இடம்பெயறும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

