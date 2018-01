தமிழகத்தில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு

சென்னை: தமிழகத்தில் நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலவும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. வடதிசை காற்றினால் தமிழ்நாட்டில் குளிர் இயல்பை விட இரண்டிலிருந்து மூன்று டிகிரி அதிகரிக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்ட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

In Tamil Nadu, moderate rain chance

Chennai: Tamil Nadu tomorrow and the day after tomorrow is likely to moderate rainfall, said weather research center Chennai TN