குமரி: பஸ் இல்லாததால் தாமதமாக வந்த மாணவனை தலைமை ஆசிரியர் தாக்கியதாக புகார் அளிக்கப்பட்டது. கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தடிகாரகோணம் தனியார் பள்ளித்தலைமை ஆசிரியர் ரூபன் மீது போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

Source: Dinakaran

Kumari: the bus arrived late due to lack of students attacked a complaint to the headmaster. Kanyakumari district