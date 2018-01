நடிகர் சங்க டிரஸ்டி பதவியை ராஜினாமா செய்தார் எஸ்.வி.சேகர்

சென்னை: நடிகர் சங்க டிரஸ்டி பதவியை எஸ்.வி.சேகர் செய்தார். மேலும் சங்கம் தொடர்பாக தாம் கேட்ட கேள்விக்கு நிர்வாகம் பதில் தரவில்லை என்றும் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நடிகர் சங்க தேர்தலில் விஷால் அணிக்கு ஆதரவாக போட்டியிட்டதன் மூலம் டிரஸ்டி பதவியை பெற்றவர் எஸ்.வி.சேகர்.

Source: OneIndia

English summary

Nadigar Sangam resigned the post co., de s. v. Shekhar

Chennai: the post of nadigar Sangam trust de s.v.Sekhar. Furthermore, he asked the question in connection with the Association nirvagam