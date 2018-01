உ.பி.யில் ரூ.1 நாணயத்தை ‘மதிப்பு நீக்கம்’ செய்த பிச்சைக்காரர்கள்

ஒரு ரூபாய் நாணயம் மிகச்சிறிய அளவாக இருப்பதால் அதனைத் தாங்கள் ‘மதிப்பு நீக்கம்’ செய்வதாக உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள பிச்சைக்காரர்களில் சிலர் அறிவித்திருப்பது சுவாரசியத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.

உத்தரப்பிரதேச மாநில ராம்பூரைச் சேர்ந்த யாசகர்கள் சிலர் இனி ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை யாராவது தங்களுக்கு அளித்தால் அதை வாங்கப்போவதில்லை என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி ரூ.500, ரூ.1000 நோட்டுகளை மதிப்பு நீக்கம் செய்தார், இப்போது நாங்கள் ரூ.1 நாணயம் அளவில் மிகச்சிறியதாக இருப்பதால் ‘மதிப்பு நீக்கம்’ செய்கிறோம். இது 50 பைசா நாணயத்தின் அளவுதான் உள்ளது என்று ஷுக்ரா மானி என்ற யாசகர் தெரிவித்தார்.

மேலும் கடைக்காரர்கள், ரிக்‌ஷா ஓட்டுநர்கள் கூட இந்த அளவில் சிறிய ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை ஏற்கக் கூடாது என்று தாங்கள் விரும்புவதாகத் தெரிவித்தனர்.

