நாடக நடிகர் சங்க விழா ராவணனாக நடித்த அதிமுக எம்எல்ஏ

சேலம் : சேலம் மாவட்ட நாடக நடிகர் சங்கம் சார்பில், டி.டி.சங்கரதாஸ் சுவாமியின் 95ம் ஆண்டு குருபூஜை விழா மற்றும் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா நடந்தது. இதையொட்டி நேற்றிரவு, இலங்காதிபதி என்னும் புராண நாடகம் நடத்தப்பட்டது. இதில், சேலம் மாவட்ட நாடக நடிகர்கள், பல்வேறு வேடங்களில் நடித்தனர். முக்கிய கதாபாத்திரமான இலங்காதிபதி ராவணன் வேடத்தில், சேலம் தெற்கு தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏவும், நாடக நடிகர் சங்க பொருளாளருமான சக்திவேல் நடித்தார். கழுத்து நிறைய நகையும், தலையில் கிரீடமும் அணிந்து வந்து, சிரிப்பொலியோடு வசனத்தை பேசி அசத்தினார். மேலும், மண்டோதரி வேடமணிந்த பெண்ணுடன் நடனமும் ஆடினார்.

