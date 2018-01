கடந்த 10 மாதங்களாக பழுதாகி நிற்கும் இந்திய அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்

உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பலான ‘ஐஎன்எஸ் அரிஹந்த்’ மனிதப் பிழையால் கடுமையாக சேதமடைந்துள்ளது. இந்தக் கப்பல் கடந்த 10 மாதங்களுக்கும் மேலாக இயக்கப்படவில்லை என கடற்படை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

இந்தியாவின் அணு ஆயுதப் படையில் அரிஹந்த் முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. நவீன தொழில்நுட்ப கப்பல் கட்டும் திட்டத்தில் (ஏடிவி) இந்தக் கப்பல் கட்டப்பட்டது. இந்தக் கப்பலை முன்னோக்கி செலுத்தும் ‘புரொபல்ஷன்’ பகுதியில் தண்ணீர் புகுந்ததால் அப்பகுதி சேத மடைந்துள்ளது. இது தொடர்பாக கடற்படை வட்டாரங்கள் கூறும்போது, “இந்தக் கப்பல் துறை முகத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தபோது, பின்பக்க சிறிய கதவு தவறுதலாக திறக்கப்பட்டதில் தண்ணீர் உள்ளே புகுந்துவிட்டது. தற்போது அந்தக் கப்பலில் பழுதுநீக்கும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இதில் பல குழாய்களை வெட்டி எடுத்துவிட்டு புதிதாக பொருத்த வேண்டியுள்ளது. பொதுவாக அணுசக்தி கப்பலில் சுத்தம் செய்யும் பணிக்கு அதிக மனித உழைப்பு தேவைப்படும்” என்று தெரிவித்தன.

ரஷ்யாவிடம் இருந்து குத்தகைக்கு பெறப்பட்டுள்ள அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பலான ‘ஐஎன்எஸ் சக்ரா’ கடந்த அக்டோபர் தொடக்கத்தில் விசாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் நுழையும்போது, அதன் அடிப்பகுதி சேதமடைந்தது. அப்போதுதான் ‘ஐஎன்எஸ் அரிஹந்த்’ குறித்த பேச்சு எழுந்தது. என்றாலும் பயிற்சி மற்றும் வழிக்காவல் பணிக்கு மட்டுமே ஐஎன்எஸ் சக்ரா பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் அரிஹந்த் அணு ஆயுதங்களுடன் செல்லக் கூடியது.

இந்தியா – சீனா இடையிலான டோக்லாம் பிரச்சினையின் போதுதான் அரிஹந்த் பழுதாகி நிற்பது அரசியல் தலைமையின் கவனத்துக்கு வந்தது. இதுபோன்ற பிரச்சினை ஏற்படும் போதெல்லாம் முன்னெச்சரிக்கையாக நீர்மூழ்கி கப்பல்களை தயார் நிலையில் வைப்பது நாடுகளின் வழக்கம்.

எஸ்2 என்ற சங்கேதப் பெயருடன் அழைக்கப்படும் அரிஹந்த் கடந்த 2009-ம் ஆண்டு ஜூலை 26-ம் தேதி, விசாகப்பட்டினம் கடற்கரையில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. அப்போதைய பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கின் மனைவி குர்சரண் இதனை தொடங்கி வைத்தார். அதன் பிறகு அந்தப் கப்பல் விரிவான சோதனை ஓட்டத்துக்காக கப்பல் கட்டும் தளத்திலேயே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. இதன் பிறகு 2016 ஆகஸ்டில் கப்பல் எந்த அறிவிப்புமின்றி பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டது.

Source: The Hindu

