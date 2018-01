திருவண்ணாமலை அருகே வங்கி கெடுபிடியால் பெண் தற்கொலை

தி.மலை : திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அருகே கடனை கேட்டு வங்கி நெருக்கடி கொடுத்ததால் பெண் தற்கொலை செய்துக்கொண்டார். தேன்மொழி என்பவர் எச்.டி.எப்.சி. வங்கியில் ரூ.27,000 கடன் வாங்கி இருந்தார். தேன்மொழி 4 மாதங்களாக தவணையை திருப்பி செலுத்தவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

If the Bank near the cold female suicide in tiruvannamalai

Credit: t. Hill near tiruvannamalai district, asking banking crisis since female suicide gave cone. Chak de