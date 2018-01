உருக்குலைக்கப்பட்ட உள்ளாட்சி வார்டுகள் சின்னாபின்னமானது மறுவரையறை: அதிகார வரம்பை மீறியதா மாநில தேர்தல் ஆணையம்

தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான பதவிக்காலம் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்துடன் முடிவடைந்தது. இப்போது உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்துவதற்காக, தமிழ்நாடு முழுவதும் ஏராளமான குளறுபடிகளுடன் வார்டு மறுவரையறை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆளும்கட்சிக்கு சாதகமாக, எதிர்க்கட்சிகளின் வாக்குகளை சிதறடிக்கும் வகையில் இந்த மறுவரையறை செய்யப்பட்டிருப்பதாக பரவலாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. மக்கள் பெரிய அளவில் தெரிந்துகொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக மறுவரையறை குறித்து விளம்பரப்படுத்தாமலும் மறுவரையறை செய்யப்பட்ட வார்டுகளின் வரைபடத்தை (மேப்) ஒட்டாமலும் விட்டுவிட்டனர் என்ற புகாரும் வந்துள்ளது. இதுதவிர வார்டுகளின் மறுவரையறை கருத்துருக்களில் திருத்தங்கள், ஆட்சேபனைகள், கருத்துகளை அரசியல் கட்சிகளும் பொதுமக்களும் தெரிவிக்க சரியான காலஅவகாசம் அளிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் அவசரஅவசரமாக கடந்த 5ம் தேதிக்குள் கருத்துகளை எழுத்துமூலம் தெரிவிக்க வேண்டும் என சொல்லப்பட்டது. இதற்கு பெரும் எதிர்ப்பு கிளம்பவே இப்போது வரும் 12ம் தேதி மாலை 5.45க்குள் ஆட்சேபனைகளை எழுத்து மூலம் தெரிவிக்கலாம் என சற்று அவகாசம் அளித்திருக்கிறது மாநில தேர்தல் ஆணையம். இந்த குளறுபடிகள் குறித்து நான்கு தரப்பிலிருந்து வந்துள்ள கருத்துகள் இங்கே

Source: Dinakaran

