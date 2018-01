அதிகமாக உள்ள வார்டில் இருந்து, குறைவான வார்டுக்கு மாற்றுவது வழக்கம் தான்: மாலிக் பெரோஸ்கான், தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையர்

உள்ளாட்சி வார்டு வரையறையில் என்னென்ன ஆட்சேபனை இருக்கிறதோ, யோசனைகள் இருந்தால் தெரிவிக்கலாம் என்று ஜனவரி 12ம் தேதி வரை நீட்டித்து கொடுத்துள்ளோம். அதாவது, குளறுபடி என்றால் நகராட்சி, மாநகராட்சி, டவுன் பஞ்சாயத்து, கிராம பஞ்சாயத்து என்று பார்த்து அந்தந்த கலெக்டர்கள், அந்தந்த ஆணையர்களுக்கு புகார்கள் போய் விடுகிறது. அவ்வாறு வரும் புகாரில் உண்மை இருக்கிறதா என்பதை பார்த்து ஆய்வு செய்து சரி பார்த்து வைத்திருப்பர். அதையும் மீறி குறை இருந்தால் சரி செய்யும் வகையில், மண்டல வாரியாக கமிஷன் சார்பில் கூட்டம் நடத்துவோம். அப்போது, எவ்வளவு மனு வந்துள்ளது, எவ்வளவு புகார் வந்தது என்பதை பார்ப்போம். எங்களுக்கு வந்த புகாரை அந்தந்த மாவட்ட கலெக்டருக்கு முன்னரே அனுப்பி வைப்போம். நாங்கள் ஆய்வுக்கு செல்லும் போது, அதையெல்லாம் வாங்கி பார்த்து என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து தெரிந்து கொண்டு பின்னர்தான் முடிவெடுப்போம். நாங்கள் புதிதாக வார்டு எதையும் உருவாக்க போவதில்லை. அதே நேரத்தில் வார்டை குறைக்க போவதும் இல்லை. அரசாணையில் குறிப்பிட்டபடி அதே வார்டுதான் இருக்க போகிறது. இதன், முக்கிய நோக்கம், சில வார்டில் மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கிறது. சில வார்டில் குறைவாக உள்ளது. இதை மறுவரையறை செய்கிறோம். எங்களை தூக்கி அங்கே போட்டு விட்டார்கள், இங்கே போட்டு விட்டார்கள் என்று கூறுகின்றனர். பக்கத்து வார்டில் குறைவாக இருந்தால், அதிகமான வார்டில் இருந்து இங்கு மக்களை சேர்ப்பது வழக்கம்தான். என்னென்ன விதிமுறை இருக்கிறதோ, அதை பின்பற்றிதான் வார்டு மறுவரையறை செய்கின்றனர். அதை மீறி ஒழுங்கீனமாக செய்து இருப்பதாக புகார் இருந்தால், அதில் உண்மை இருக்கிறதா என்பதை பார்த்து, தப்பு இருந்தால் சரி செய்துதான் இறுதி அறிக்கையை அரசாங்கத்திற்கு கொடுப்போம்.மக்கள் தொகையை பார்த்து சமமான முறையில்தான் வார்டுகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்கு வங்கியை கணக்கில் கொண்டு எங்களால் எப்படி பிரிக்க முடியும். காரணம். நாளை கோர்ட்டிற்கு சென்றால் நாங்கள் இந்த அடிப்படையில் செய்திருக்கிறோம். இந்த விதிமுறையை பின்பற்றிதான் செய்திருக்கிேறாம் என்று கோர்ட்டில் பதில் சொல்ல முடியும். விதிகளின் அடிப்படையில் சரியாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம. வார்டு வரையறையில் ஏதாவது புகார் இருந்தால் மாநில தேர்தல் ஆணையத்திடம் தெரிவிக்கலாம் என்று கடந்த ஜனவரி 5ம் தேதி வரை அவகாசம் கொடுத்தோம். ஆனால், இந்த காலக்கெடு போதாது என்று கூறினர். ஒரு வாரம் கால நீட்டிப்பு செய்துள்ளனர். குறிப்பாக, கால அவகாசத்தை ஜனவரி 12ம் தேதி வரை நீட்டித்துள்ளோம். வார்டு வரையறையில் ஏதாவது பிரச்னை இருந்தால், ஜனவரி 12ம் தேதி மாநில தேர்தல் ஆணையத்திடம் பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கலாம். மக்கள் தொகையை பார்த்து சமமான முறையில்தான் வார்டுகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்கு வங்கியை கணக்கில் கொண்டு எங்களால் எப்படி பிரிக்க முடியும்

Source: Dinakaran

English summary

More wards, it is customary to change the ward for less: Malik Feroz Khan, the Tamil Nadu State Election Commissioner

What are the objections to the definition in the local ward, the idea may be that if January 12th IND.