குட்கா ஊழலால் அரசுக்கு ₹55 கோடி வரி இழப்பு

* சிபிஐ விசாரணைக்கு ஏன் உத்தரவிடக்கூடாது

* உயர் நீதிமன்றம் சரமாரி கேள்வி சென்னை: குட்கா ஊழலால் தமிழக அரசுக்கு ரூ.55 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்த சிபிஐக்கு ஏன் உத்தரவிடக்கூடாது என தமிழக அரசிடம் உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.தமிழகத்தில் குட்கா போன்ற போதை பொருட்கள் விற்பனை செய்யவோ, உற்பத்தி செய்யவோ தடை விதிக்கப்பட்டது. ஆனால் தமிழகத்தில் தங்குதடையின்றி அந்த பொருட்கள் விற்கப்பட்டது. குறிப்பாக போலீஸ் உயரதிகாரிகள் முதல் அனைத்து மட்டத்திலும் பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு போதை பொருட்கள் விற்பனை அனுமதி அளித்ததாக புகார் கூறப்பட்டது. இது தொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் திமுக எம்.எல்.ஏ ஜெ. அன்பழகன் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனுவை கடந்த ஆண்டு விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் இதுதொடர்பாக எதிர்மனுதாரர்கள் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு இருந்தது.இந்நிலையில் இந்த மனு மீதான விசாரணை நேற்று தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி மற்றும் நீதிபதி அப்துல் குத்தூஸ் ஆகியோர் அடங்கிய முதல் டிவிஷன் பெஞ்சில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மத்திய கலால் துறை சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பதில் மனுவில், ‘‘ கடந்த 3 ஆண்டுகளில் டெல்லியில் உற்பத்தி செய்யப்படும் குட்கா, பான் மசாலா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் சட்ட விரோதமாக தமிழகத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு விற்கப்படுகிறது. இதற்கான பணம் ஹவாலா முறையில் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ரூ. 55 கோடி வரை வரிஏய்ப்பு நடந்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவான விசாரணை நடந்து வருகிறது’’ என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வக்கீல் பி.வில்சன், ‘‘இதுதொடர்பாக கடந்த 2016ம் ஆண்டே அப்போதைய காவல் ஆணையர் ஜார்ஜ், தமிழக உள்துறை செயலாளருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியுள்ளார். அந்த கடிதத்தில் இந்த குட்கா ஊழலில் மத்திய, மாநில அரசு அதிகாரிகளுக்கு தொடர்பு உள்ளது. இது தொடர்பாக சிபிஐ போன்ற சுதந்திரமான விசாரணை அமைப்பு விசாரிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்துள்ளார்’’ என்று கூறி அந்த கடிதத்தை தாக்கல் செய்தார். இதையடுத்து நீதிபதிகள், இதுதொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு ஏன் உத்தரவிடக்கூடாது? என கேள்வி எழுப்பி வழக்கு விசாரணையை வரும் ஜன.12ம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர்.டெல்லியில் உற்பத்தி செய்யப்படும் குட்கா, பான் மசாலா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் சட்ட விரோதமாக தமிழகத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு விற்கப்படுகிறது

Source: Dinakaran

