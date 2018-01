600 கோடி நிதி நிறுவன மோசடி குமரி, கேரளாவில் 231 கோடி சொத்துக்கள் பறிமுதல்

நாகர்கோவில்: நிதி நிறுவன மோசடியில் விசாரணை அதிகாரிகள் ₹231 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்களை கைப்பற்றியுள்ளனர். கன்னியாகுமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை அருகே மத்தம்பாலையில் 57 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வந்த நிதி நிறுவனம் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 7ம் தேதி அன்று மூடப்பட்டது அதன் நிறுவன அதிபர் நிர்மலன் என்பவர் தலைமறைவானார். மொத்தம் ₹600 கோடிக்கும் மேல் நிதி மோசடி நடைபெற்றதாக புகார்கள் எழுந்தது ெதாடர்பாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நாகர்கோவிலில் மாவட்ட பொருளாதார குற்றப்பிரிவில் புகார் அளித்தனர். இந்த நிலையில் நிதி நிறுவன அதிபர் நிர்மலன் மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் சரணடைந்தார். நிதி நிறுவன மோசடி தொடர்பாக மொத்தம் 18 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் 11 பேர் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டிருந்தனர். நிர்மலனின் மனைவி உட்பட 5 பெண்கள் மற்றும் 2 பேர் தலைமறைவாக உள்ளனர். இந்நிலையில் நிர்மலனுக்கு சொந்தமான ₹231 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் தற்போது வரை கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. குமரி மாவட்ட பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் தரப்பில் ரூ.56 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களும், திருவனந்தபுரம் சப்-கோர்ட் நியமித்த அதிகாரியால் ₹175 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களும் கைப்பற்றப்பட்ட சொத்து பட்டியலில் அடங்கும். மேலும் ₹6 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்களை கைப்பற்றிட கேரள உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் கடிதம் எழுதியுள்ளனர். மொத்தம் 13 ஆயிரத்து 673 முதலீட்டாளர்களுக்கு ₹510 கோடி வழங்க வேண்டும் என்று நிர்மலன் கோர்ட்டில் தாக்கல் செய்த மனுவில் கூறியிருந்தார். நிர்மலன் ஜாமீனில் வந்தால் மீண்டும் கைது: மதுரை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள நிதி நிறுவன அதிபர் நிர்மலன் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டாலும், கேரளாவில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வழக்குகளுக்காக அவரிடம் விசாரிக்க கேரள போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர். எனவே நிர்மலன் மீண்டும் கைது செய்யப்படுவார் என கூறப்படுகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Financial institution fraud, 600 crore in Kerala, Kanyakumari, 231 crore in assets confiscated

