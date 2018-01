விருதுநகரில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட போக்குவரத்து தொழிலாளர் மீது காவல் துறை தாக்குதல்

விருதுநகர்: ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, அரசு போக்குவரத்து கழக தொழிலாளர்கள் 5வது நாளாக நேற்றும் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர். கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி, விருதுநகர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் முன்பு, அரசு போக்குவரத்து கழக அனைத்து தொழிற்சங்கள் இணைந்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தின. ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு போலீசார் அனுமதி வழங்காததால், தொழிலாளர்கள் மைக் இல்லாமல் பேசி கலைந்து சென்றனர். அப்போது உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து தொழிலாளர்களை கைது செய்ய உத்தரவு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதை தொடர்ந்து தொழிலாளர்களை கைது செய்ய போலீசார் விரட்டி சென்றனர். இதனிடையே பழைய பஸ் நிலையத்தில் இருந்து புளியங்குளம் சென்ற பஸ்சை போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் சிலர் மறித்தனர். இதனை காரணம் காட்டி அப்பகுதியில் நின்றிருந்த தொழிலாளர்கள் 17 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களை பஸ்சில் ஏற்றும்போது தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. அப்போது பஸ்சில் போலீசார், தொழிலாளர்களை சரமாரியாக தாக்கினர். இதில் ஊழியர்கள் சிவகுமார், ராஜன் ஆகியோருக்கு காயம் ஏற்பட்டது. ராஜன் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

போக்குவரத்து தொழிலாளர்களை போலீசார் தாக்கிய சம்பவம் விருதுநகரில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

