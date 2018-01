நாகை: மயிலாடுதுறை-திருச்சி இடையே மீண்டும் ரயில் சேவை தொடங்கியுள்ளது. போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்தம் காரணமாக தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ரயில் சேவை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Mayiladuthurai-trichy railway service began again between

Nagai: mayiladuthurai-trichy has started again between the rail service. Transport workers strike