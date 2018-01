கட்சியில் சீட்டு கேட்ட மாஜி நடிகையை நிர்வாணமாக நிற்க சொன்ன ராஜபக்சே நண்பர்- இலங்கையில் பரபர

கொழும்பு: உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தம்மை வேட்பாளராக அறிவிக்க முழு நிர்வாணமாக நிற்க வேண்டும் என்று மகிந்த ராஜபக்சேவின் நண்பர் கூறியதாக நடிகை மதுசா ராமசிங்கே அதிரடி குற்றச்சாட்டை தெரிவித்திருக்கிறார். இலங்கையில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதில் மகிந்த ராஜபக்சேவின் சிறிலங்கா பொதுஜன முன்னணியின் வேட்பாளராக போட்டியிட நடிகை மதுசா ராமசிங்கே விரும்பியுள்ளார். இது தொடர்பாக மகிந்த ராஜபக்சேவின் நெருங்கிய நண்பரிடம் நடிகை மதுசா உதவி கேட்டிருக்கிறார், ராஜபக்சேவின் நண்பரோ, நடிகை மதுசாவை படுக்கைக்கு அழைத்து முழு நிர்வாணமாக நிற்க வேண்டும் என ‘லஞ்சம்’ கேட்டிருக்கிறார். இலங்கை அரசியலில் இப்போது இந்த விவகாரம் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது,

Source: OneIndia

English summary

The Party asked former actress slips naked said uneasy friends-hurry in Sri Lanka

Colombo: local elections announced their candidate must stand completely naked, said Mahinda rajapakshe