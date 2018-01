சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் போக்குவரத்து தொழிலார்களின் வேலைநிறுத்தம் 6வது நாளாக தொடர்கிறது. பல்வேறு இடங்களில் தற்காலிக ஓட்டுனர்களால் பேருந்து இயக்கப்படுகிறது. கன்னியாகுமரில் உள்ள 865 பேருந்துகளில் காலை நிலவரப்படி 269 பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Transport workers strike for sixth day throughout the State

Chennai: the transport workers strike across the State 6th day continues. In various places