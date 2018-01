ஹரியாணா நீதிமன்றத்தில் 8 பியூன் பணியிடங்களுக்கு பட்டதாரிகள் உட்பட 15,000 பேர் விண்ணப்பம்: ஒரு பதவிக்கு 1,850 பேர் போட்டி

ஹரியாணா மாநிலத்தின் ஜிந்த் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் 8 பியூன் பணியிடங்களுக்கு 14,836 பேர் விண்ணப்பித்துள் ளனர்.

இதன் மூலம் ஒரு பதவிக்கு 1,850 பேர் போட்டியிடுகின்றனர். இவர்களில் பட்டதாரிகள், முதுகலை பட்டதாரிகள், ஆய்வுப் படிப்பு படிப்பவர்களும் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

8 பியூன் மற்றும் ஒரு புராசஸ் சர்வர் பணியிடங்களுக்கு ஜிந்த் மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிமன்றம் கடந்த 2017 ஆகஸ்ட் மாதம் விண்ணப்பங்கள் கோரியிருந்தது. இந்தப் பணிக்கு 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதுமானது. இந்தப் பணியிடங்களுக்கு செப்டம்பர் 24 முதல் 27 வரை நேர்முகத் தேர்வு நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் 8 பியூன் பணியிடங்களுக்கு 14,836 பேரும் ஒரு புராசஸ் சர்வர் பணியிடத்துக்கு 3,662 பேரும் விண்ணப்பித்து அதிகாரிகளை மலைக்க வைத்தனர். இதனால் அவர்களால் திட்டமிட்டவாறு நேர்முகத் தேர்வு நடத்த முடியவில்லை.

இதையடுத்து கடந்த ஜனவரி 4-ம் தேதி நேர்முகத் தேர்வு தொடங்கியது. தினமும் 750 பேர் இதில் பங்கேற்று வருகின்றனர். பிப்ரவரி 2 வரை சுமார் 1 மாத காலம் தேர்வு நடைமுறை நீடிக்கும் எனத் தெரிகிறது. நேர்முகத் தேர்வில், குடும்பப் பின்னணி, கல்வித் தகுதி மற்றும் குற்ற வழக்கு ஏதேனும் உள்ளதா என கேட்கப்படுவதாக விண்ணப்பதாரர்கள் கூறினர்.

நேர்முகத் தேர்வுக்கு வந்த ஆஷிஸ் குமார் என்பவர் கூறும்போது, “நான் எம்.ஏ. முடித்துள்ளேன். தற்போது எம்.பில். படித்து வருகிறேன். எனது குடும்பத்துக்கு உதவிட நான் உடனே வேலைக்கு செல்லவேண்டியுள்ளது. அரசு வேலை பாதுகாப்பானது. டென்ஷன் இல்லாதது. எனவே பியூனாக வேலை பார்ப்பதில் எனக்கு எந்த தயக்கமும் இல்லை” என்றார்.

இந்த 8 பணியிடங்களில் பொதுப்பிரிவினருக்கு 5 பணியிடங்களும், எஸ்.சி. வகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்டோர், முன்னாள் ராணுவத்தினர் ஆகியோருக்கு தலா ஒரு பணியிடமும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பணிக்கு தொடக்க நிலை ஊதியம் ரூ.16,900 ஆகும். இதுதவிர ஹரியாணா அரசு ஊழியர்களுக்கு உரிய பிற படிகள் கிடைக்கும். இந்தப் பணிக்கு பஞ்சாபியும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்பதால் அண்டை மாநிலமான பஞ்சாபில் இருந்து ஏராளமானோர் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.

Source: The Hindu

English summary

Haryana Court posts, including 8 said 15,000 people graduate application: a competition for the post of 1,850 people

Jinth of the District Court in Haryana State, said vinnapithul lanar 14,836 people in 8 posts.

This Ma