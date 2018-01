ஆதார் அட்டை வழங்கும் மையத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக 1,200 பேரிடம் ரூ. 1.2 கோடி மோசடி: விழுப்புரம் மாவட்ட இளைஞரின் வங்கி கணக்கு முடக்கம்

மத்திய அரசின் ஆதார் அட்டை வழங்கும் மையத்தில் வேலை வாங்கித் தருவதாக தமிழகம் முழுவதும் 1,200 பேரிடம் ரூ.1.2 கோடி மோசடி செய்த விழுப்புரம் மாவட்ட இளைஞரின் வங்கி கணக்கு முடக்கப்பட்டு விசாரணை நடந்து வருகிறது.

மதுரை, மேலூரைச் சேர்ந்த அசாரூதின், தேனியைச் சேர்ந்த ஓமர்தீன், திருநெல்வேலி பணகுடியைச் சேர்ந்த வினு உள்ளிட்ட சிலர், தமிழக காவல்துறை மற்றும் முதல்வருக்கு புகார் மனு ஒன்றை அனுப்பியுள்ளனர்.

அதன் விவரம்: விழுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே பிடாகம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் தமிழரசன். இவர், மத்திய அரசின் ஆதார் அட்டை மையத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக வாட்ஸ்அப், பேஸ்புக் குரூப்களில் பதிவிட்டுள்ளார். கல்வித்தகுதி ப்ளஸ் டூ, வயது வரம்பு 30 எனவும் கூறியுள்ளார்.

பணியில் சேர விருப்பம் தெரிவித்த இளைஞர்களிடம், பிடாகத்தில் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் தனக்குள்ள கணக்கு எண்ணை கொடுத்து ரூ.350 அனுப்ப சொல்லியுள்ளார். இப்பணம் அடையாள அட்டைக்கும், விண்ணப்பத்துக்குமானது என்றும் கூறியுள்ளார்.

இப்பணத்தை செலுத்தியவர்களுக்கு ‘டிஜிட்டல் சேவா’ என்ற அமைப்பின் சார்பில் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதன் பிறகு தமிழரசன், ஒவ்வொருவரிடமும் ரூ.10 ஆயிரம் வசூலித்துள்ளார். இப்படி 1,200 பேர் ஏமாற்றப்பட்டுள்ளனர் என்று அந்த புகார் மனுவில் கூறப்பட்டிருந்தது.

இதுகுறித்து விசாரித்து அறிக்கை தருமாறு விழுப்புரம் மாவட்ட போலீஸாருக்கு உத்தரவு வந்தது. விழுப்புரம் தனிப்பிரிவு போலீஸார் சம்பந்தப்பட்ட வங்கியை தொடர்பு கொண்டு தமிழரசனின் வங்கிக் கணக்கை முடக்கினர். மேலும், தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: The Hindu

English summary

Aadhar card issuing Center purchased work in will give a sum of RS. 1,200 people 1.2 crore fraud: freezing the bank accounts of villupuram district youth

The Government of India to work in card issuing Center aadhaar bought 1,200 people throughout the State will give RS. 1.2 crore fraud