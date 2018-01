நாகர்கோவில்: சம்பள உயர்வு கோரி ரப்பர் தோட்ட தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கோதையாறு, மைலாறு, காளிகேசம் உள்ளிட்ட 9 தோட்டங்களில் ரப்பர் பால் சேகரிப்பு பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

At nagercoil in the rubber plantation workers demanding higher wages strike

Nagercoil: rubber plantation workers demanding higher wages have been involved in the strike. Kothaiyar, Mylan, l