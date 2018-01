குறைந்த செலவில் கப்பல் மூலம் ஹஜ் பயணம்: இந்தியா திட்டத்துக்கு சவுதி ஒப்புதல்

இந்தியா – சவுதி அரேபியா இடையே ஹஜ் பயணம் தொடர்பான ஒப்பந்தம் நேற்று கையெழுத்தானது. பின்னர், அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

இந்தியாவில் இருந்து கப்பல் மூலம் ஹஜ் பயணிகளை அனுப்பும் திட்டத்துக்கு சவுதி அரேபியா ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. வரும் ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் இருந்து கப்பல் மூலம் ஹஜ் பயணிகள் செல்லும் வகையில், தேவையான தொழில்நுட்ப வசதிகள், ஏற்பாடுகள் குறித்து இரு நாட்டு அதிகாரிகளும் பேச்சு நடத்தி முடிவு செய்வார்கள். கப்பலில் ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்வதால் செலவு குறையும். இது ஏழை எளிய முஸ்லிம்களுக்கான, ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்வோருக்கு உதவிகரமான ஒரு முடிவாகும்.

இந்தியாவில் முதல் முறை யாக ஆண்கள் துணையின்றி பெண்கள் ஹஜ் யாத்திரை மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் புதிய ஹஜ் பயண கொள்கைபடி, 45வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் 4 அல்லது 5 பேர் ஒரு குழுவாக ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு 1,300 பெண்கள் தனியாக ஹஜ் பயணம் செய்ய விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர். அவர்கள் குலுக்கல் முறையில் இல்லாமல் நேரடியாக பயணத்துக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர். அவர்களுக்கு தனியாக தங்குமிடம், பெண் பணியாளர் வசதி செய்யப்படும்.

இவ்வாறு முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி தெரிவித்துள்ளார். கப்பல் மூலம் ஹஜ் பயணம் செய்ய வசதியாக மும்பை – ஜெட்டா இடையே முன்பு கப்பல் இயக்கப்பட்டது. 1995-ம் ஆண்டு முதல் இந்த கப்பல் போக்கு வரத்து நிறுத்தப்பட்டது.

