ராமேஸ்வரம் : கச்சத்தீவு அருகே மீன் பிடித்து கொண்டிருந்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் விரட்டியடித்துள்ளனர். இதனையடுத்து மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க முடியாமல் ஏமாற்றத்துடன் கரை திரும்பியுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The fishermen of rameswaram and the Sri Lankan Navy viratiadipu

Rameswaram: fishing near kachchativu island which had the Sri Lankan Navy rout of the fishermen of rameswaram