தீவிரமடையும் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் போராட்டம்.. குடும்பத்தோடு இன்று களத்தில் குதிக்கிறார்கள்

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் போக்குவரத்து தொழிற்சங்கத்தினர் நடத்திவரும் வேலைநிறுத்தம் 6-வது நாளை எட்டியுள்ள நிலையில், தங்களின் குடும்பத்தினரையும் போராட்டக்களத்தில் இறக்கிவிட ஊழியர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர். ஊதிய உயர்வு, ஓய்வூதிய நிலுவைத் தொகை உள்ளிட்ட கோரிக்கையை வலியுத்தி தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழக தொழிலாளர்கள் கடந்த 4-ந் தேதி வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை தொடங்கினார்கள். தி.மு.க. உள்ளிட்ட 14 தொழிற்சங்கங்களைச் சேர்ந்த போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் இந்த வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு உள்ளனர். ஓட்டுனர்களும், நடத்துனர்களும் பணிக்கு வராததால் தற்காலிக ஊழியர்களை வைத்து குறைந்த அளவிலேயே பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. இதனால் தமிழகம் முழுவதும் அரசு பேருந்து போக்குவரத்து முடங்கி உள்ளது. இதன் காரணமாக லட்சக்கணக்கான மக்கள் நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் தொடரும் என்றும், தமிழகம் முழுவதும் இன்று போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் குடும்பத்துடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாகவும் தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்நிலையில் தங்களின் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்த முடிவெடுத்துள்ள ஊழியர் சங்கங்கள், தமிழகம் முழுவதும், போக்குவரத்துத் தொழிலாளர்கள் குடும்பத்துடன் இன்று போராட்டம் நடத்த இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் குடும்பத்தினரும் சாலையில் இறங்கி போராடவுள்ளதால் இந்த போராட்டம் மேலும் தீவிரமடையும் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.

