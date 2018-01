டெல்லியில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் தின மாநாடு- 23 நாடுகளின் எம்.பிக்கள் பங்கேற்பு!

டெல்லி: பிரதமர் மோடி இன்று தொடங்கி வைக்கும் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் தின மாநாட்டில் 23 நாட்டின் 124 எம்.பி.க்கள் பங்கேற்கின்றனர். தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து மகாத்மா காந்தி நாடு திரும்பிய நாள் இன்று. இது வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்நாளை முன்னிட்டு வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களில் எம்.பிக்கள், மேயர்களாக இருக்கும் பிரமுகர்கள் பங்கேற்கும் மாநாடு டெல்லியில் இன்று நடைபெற உள்ளது, இதில் 23 நாடுகளின் 143 எம்.பிக்கள் மற்றும் மேயர்கள் பங்கேற்கின்றனர். ஐ.நா. அலுவல் மொழிகளில் ஒன்றாக இந்தியை கொண்டு வருவதற்கான லாபிதான் இம்மாநாடு என்கிற விமர்சனமும் முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது,.

Source: OneIndia

Conference of overseas Indians in New Delhi day-23 countries whose MPs participation!

New Delhi: Prime Minister MODI puts overseas Indians eat starting today at the Conference, 23 of the country’s 124 MPs to Pangasinan