மணப்பாறை: மணப்பாறை அருகே நொச்சிமேடு என்ற இடத்தில கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மணல் தட்டுப்பாட்டை போக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The construction workers blocking a road near manapparai

That piece of nochimedu near manapparai: manapparai construction workers picketed in edupattula road