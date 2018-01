சேலம் : சூரமங்கலம் அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக கைதுசெய்யப்பட்ட போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் 4 பேர் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர். போராட்டத்தில் ஈடுபடமாட்டோம் என கையெழுத்து பெற்றுக்கொண்டு விடுவிப்பு எடுத்ததால் நால்வரும் கைது செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

Salem: suramangalam was involved in a fight near the arrested transport workers 4 released