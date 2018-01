பேரவை துளிகள்..: தினகரனுக்கு திமுகவின் வரவேற்பு!

அலுவல் ஆய்வுக்குழுவில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறும்போது, ‘‘ஆளுநர் உரை மஸ்கோத் அல்வா போல் இருந்தது. அவர் உரையில் கடன் சுமை பற்றி குறிப்பிடவில்லை. வழக்கமாக நிறைவு நாளில் முதல்வர் பதிலுரைக்கு முன்பாக சட்டப்பேரவை மரபின்படி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உரை அமைவது நடைமுறை. ஜெயலலிதா இருந்தபோது அவரது உடல் நலன் கருதி அந்த நடைமுறை தவி்ர்க்கப்பட்டிருக்கலாம். அதையே இப்போதும் தொடர வேண்டும் என முதல்வரும், அமைச்சர்களும் வலியுறுத்தினர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தோம்’’ என்றார்.

தமிழக ஆளுநராக பன்வாரிலால் புரோஹித் பொறுப்பேற்று 3 மாதங்களாகியுள்ளது. அவர் பொறுப்பேற்றது முதல் தமிழ் ஆசிரியர் ஒருவரிடம் தமிழ் கற்று வருகிறார். நேற்று சட்டப்பேரவையில், தன் முதல் உரையை தொடங்கியதும் ‘வணக்கம்’ என தமிழில் கூறினார். தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சிகள் அவர் உரையை படிக்கவிடாமல் அமளியில் ஈடுபட்டபோது, முதலி்ல் ஆங்கிலத்தில், “உங்கள் கருத்துகளை விவாதத்தின்போது தெரிவியுங்கள்” என்று கூறிய ஆளுநர், “பிளீஸ் உட்காருங்கள், பிளீஸ் உட்காருங்கள்” என்றார். ‘உட்காருங்கள்’ என தமிழில் அவர் பேசியது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது. உரையை முடிக்கும்போது, “அனைவருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்” என தமிழில் பேசி முடித்தார்.

ஆர்.கே.நகரில் சுயேச்சையாக வெற்றிபெற்ற டிடிவி. தினகரன் நேற்று காலை 9.42 மணிக்கு சட்டப்பேரவை அரங்குக்கு வந்தார். அவரது ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் ரத்தினசபாபதி (அறந்தாங்கி), கலைச்செல்வன் (விருதாச்சலம்) ஆகியோர், தினகரனை அழைத்து வந்து அமரவைத்தனர். தினகரனுக்கு எதிர்க்கட்சியினர் அமர்ந்திருக்கும் பகுதியில், அதிமுக எம்எல்ஏக்களுக்குப் பின், 4-வது வரிசையில் நியமன உறுப்பினர் நான்சி ஆன் சிந்தியாவுக்கு பின்புறம் உள்ள இருக்கை ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. அப்போதே திமுக எம்எல்ஏக்கள் பலரும் வந்துவிட்டனர். முன்னாள் அமைச்சர்கள் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம், கே.என்.நேரு உள்ளிட்டோர் தினகரனுடன் கைகுலுக்கி வாழ்த்து தெரிவித்தனர். அப்போது வந்த வில்லிவாக்கம் திமுக எம்எல்ஏ ரங்கநாதன், தினகரனுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துவிட்டு, மற்றொரு எம்எல்ஏ மா.சுப்பிரமணியனிடம், “பத்திரமாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்’’ என தினகரனைக் காட்டி கூறினார். ஆனால், இவற்றை அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் யாரும் கண்டு கொள்ளவில்லை.

சட்டப்பேரவை நிகழ்ச்சி முடிந்ததும், தினகரன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அதன்பின் அங்கிருந்து மீண்டும் உள்ளே சென்றபோது, அலுவல் ஆய்வுக் குழுக் கூட்டத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்த மு.க.ஸ்டாலின் எதிரில் வந்தார். எதிரெதிரே சந்தித்துக் கொண்டதால் இருவரும் பரஸ்பரம் கைகுலுக்கி வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொண்டனர். தினகரன் சட்டப்பேரவையைவிட்டு வெளியில் வரும்போதும், அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோதும், அவரது ஆதரவாளர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

