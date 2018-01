தருமபுரி: தருமபுரி மாவட்டத்தில் 150க்கும் மேற்பட்ட தற்காலிக ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துனரை கொண்டு 80% பேருந்து இயக்கப்படுகிறது. தருமபுரி மாவட்டத்தில் 6 பணிமனைகளில் 178 அரசுப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது என்றும் போக்குவரத்துக் கழகம் அறிவித்துள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

With 80% of temporary drivers in Dharmapuri district buses operation

Dharmapuri: more than 150 in Dharmapuri district with 80% of the bus driver and conductor of a temporary operating