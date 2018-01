‘அப்படி எல்லாம் பேசாதீங்க ப்ளீஸ்..’ வைகோவை ட்விட்டரில் கலாய்த்த துரை தயாநிதி

‘அப்படி எல்லாம் பேசாதீங்க ப்ளீஸ்.. பாவம் நாங்க’ என ட்வீட் செய்து மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவை திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் பேரனும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அழகிரியின் மகனுமான துரை தயாநிதி ட்விட்டரில் கிண்டல் செய்துள்ளார்.

மதிமுக உயர்நிலைக் குழு, மாவட்டச் செயலாளர்கள், ஆட்சிமன்றக்குழு, அரசியல் ஆலோசனைக்குழு கூட்டம் சென்னையில் அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான தாயகத்தில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் 11 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

அதில் முதல் தீர்மானமாக, “திராவிட இயக்கத்தைக் காக்கவும், மாநில சுயாட்சிக் கொள்கைக்கு வலுவூட்டவும், தமிழக வாழ்வாதாரங்களைப் பாதுகாக்கவும், திமுக கூட்டணியில், மதிமுக தொடர்ந்து செயல்படுவது” என உறுதியேற்கப்பட்டது.

வைகோவின் இந்த அறிவிப்பை ஒட்டி இணையவெளியில் பலரும் கிண்டலாக கருத்துகளை பகிர்ந்து வந்தனர். வைகோ இணைந்தததால்தான் மக்கள் நலக் கூட்டணி காணாமல் போனது என்று பொருள்படும் வகையில் கருத்துகளை பகிர்ந்தனர். மேலும், அந்த வகையில் தற்போது திமுகவுடன் கூட்டணி தொடரும் என்ற அறிவிப்பையும் நெட்டிசன்கள் கிண்டல் செய்துவருகின்றனர்.

ஆனால், முன்னாள் அமைச்சர் அழகிரியின் மகன் துரை தயாநிதி, வைகோ தொலைக்காட்சி செய்தியில் திமுகவுடன் கூட்டணி தொடரும் என்று பேசியதை மேற்கோள் காட்டி, அப்படி எல்லாம் பேசாதீங்க ப்ளீஸ்.. பாவம் நாங்க |apidi ellam pesadheengha pls paavam naanga..| என தங்கிலீஷில் ட்வீட் செய்திருக்கிறார். இதற்கு ட்விட்டராட்டிகள் பலரும் பதில் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Source: The Hindu

English summary

‘ So all the beshadeengu please … the durai dayanidhi kalai ‘ Vaiko on Twitter

‘ So all the beshadeengu please. We are not ‘ tweeting Sin mdmk, General Secretary Vaiko DMK Chief karunanidhi to