சம்பா சாகுபடிக்கான தண்ணீரின் அளவு குறைப்பு : காவிரி டெல்டா விவசாயிகள் கண்டனம்

திருவாரூர்: காவிரி டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளின் சம்பா சாகுபடிக்கான தண்ணீரின் அளவு வினாடிக்கு 2,500 கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டதற்கு விவசாயிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். தஞ்சை, நாகை, திருவாரூர் உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் 10 லட்சம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் சம்பா சாகுபடியில் ஈடுபட்டனர். நெற்கதிர்கள் முளைத்து வரும் நிலையில், மேட்டூர் அணையிலிருந்து வினடிக்கு 10,000 கனஅடி வீதம் திறக்கப்பட்ட நீரின் அளவு, 2,500 கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர். இது பற்றி பேசிய விவசாயிகள் சங்கத்தை சேர்ந்த ஜீவகுமார், தற்போதைய சூழலில் பயிர்களை காப்பாற்ற வேண்டுமானால் தொடர்ந்து 10,000 கனஅடி தண்ணீர் வீதம் மேட்டூரிலிருந்து திறக்கப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தினார். தேவையான அளவு தண்ணீரை பெற தமிழக முதல்வர் கர்நாடக அரசிடம் பேச வேண்டும். அது தவிர மத்திய அரசிடமும் இந்த விவகாரத்தை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்றார். முதல்வர் பானிசாமி பதவியேற்றதிலிருந்து கர்நாடகத்திடம் தண்ணீர் பெற்று தருவேன் என கூறவில்லை என்றார். மேட்டூர் அணையில் 22 டிஎம்சி நீர் இருப்பு உள்ளதால், தண்ணீர் திறக்கும் அளவை 10,000 கனஅடியாக உயர்த்த வேண்டும் என்பது விவசாயிகளின் கோரிக்கை. தங்களது கோரிக்கையை பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் கடந்த ஆண்டை போன்று போதிய தண்ணீர் இன்றி சம்பா பயிர்கள் கருகும் நிலை ஏற்படும் என விவசாயிகள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

