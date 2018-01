பேரையூர் தாலுகாவில் வனத்துறையால் வாழ்விழந்த 3 கிராம மக்கள்

பேரையூர்: பேரையூர் அருகே செல்லும் சாலையை வனத்துறை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்துள்ளதால், 3 கிராமமக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே, தொகுதி அமைச்சர், எம்எல்ஏ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் தாலுகா சேடபட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் சாப்டூர் உள்ளது. டி.கல்லுப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் சந்தையூர் உள்ளது. இந்த இரண்டு கிராமங்களுக்கும் மேற்கு தொடர்ச்சிமலைப் பகுதியை கடந்து செல்லும் தார்ச்சாலை அமைக்கும் பணி 1975ம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் தொடங்கப்பட்டது. வறட்சி நிவாரணப்பணி கிராம சாலைத்திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு கிராமங்களுக்கிடையே எஸ்.அழகாபுரியிலிருந்து 7.6 கிலோமீட்டர் சந்தையூருக்கு சாலைபோட அனுமதி பெறப்பட்டு சாலைப்பணி நடைபெற்றது. சாப்டூரிலிருந்து தொடங்கிய இப்பணி மலையடிவாரம் வரை நடைபெற்றது. சந்தையூரிலிருந்து தொடங்கிய பணி, தேன்மலையாண்டி கோயில் வழியாக மலையில் முக்கால்பகுதி தார்ச்சாலை அமைக்கும்பணி முடிவுற்றது. ஆனால், 2 கிலோ மீட்டர் தூரம் மட்டும் தார்ச்சாலை அமைக்கும் பணி நடைபெறாமல் நின்று விட்டது.

இச்சாலை தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வருவதால், சாலை அமைக்கக்கூடாது என வனத்துறை கடந்த 12 ஆண்டுகளாக எதிர்த்து வருகிறது. இது தொடர்பாக பல மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் மனு கொடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லையென புகார் தெரிவிக்கும் மக்கள், உசிலம்பட்டி எம்எல்ஏ நீதிபதியிடமும், திருமங்கலம் எம்எல்ஏவும், அமைச்சருமான ஆர்பி.உதயகுமாரிடம் பலமுறை மனுக்களாக தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று கூறினர். வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில்,” இந்த வனப்பகுதி சாம்பல்நிற அணில் சரணாலயமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதனால் இதுபோன்ற அரியவகை இனங்களை அழியவிடாமல் இருக்க, இந்த சாலையை அமைக்கும் பணிக்கு அனுமதி வழங்க முடியாது” என்று தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் மள்ளப்புரம் மயிலாடும்பாறை சாலை வழியாக சாப்டூர் சந்தையூர் இணைப்புச்சாலை வழியாக சென்றால், தேனி, மதுரை, விருதுநகர் மாவட்டங்கள் இணையும் மிகமுக்கிய இணைப்புச் சாலையாக அமையும். இதனால் இப்பகுதிகளில் விளையும் பூ, பருத்தி, மாம்பழம், கொய்யா, சோளம், கரும்பு, உள்ளிட்டவைகளை அருகிலுள்ள மாவட்டங்களில் விற்பனைசெய்ய முடியும். மேலும் அப்பகுதிகளிலுள்ள வீரியரக விவசாய விதைகளை பெறவும், இயற்கை உரங்கள் பரிமாற்றத்திற்கும், இந்தசாலை வழி மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும் என இப்பகுதி பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் கூறுகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Peraiyur Taluka in the forest by insisting that the 3 village people

Peraiyur: peraiyur near the road to the forest because it is brought under control, 3 half the villagers