கோழி கழிவுகளை கொட்ட வந்த லோடு ஆட்டோவுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம் : ஸ்ரீவைகுண்டம் பேரூராட்சி அதிரடி

ஸ்ரீவைகுண்டம்: ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் கோழி கழிவுகளை கொட்ட வந்த லோடு ஆட்டோவை பறிமுதல் செய்த பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தார். அந்த லோடு ஆட்டோவுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. ஸ்ரீவைகுண்டம் பகுதிகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தாமிரபரணி ஆற்றுக்கு கீழ் பகுதி கரையோரத்தில் கொட்டப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், தாமிரபரணி ஆற்றை அழகுப்படுத்தும் திட்டத்தை கலெக்டர் வெங்கடேஷ் கடந்த ஆண்டு தொடங்கி வைத்தபோது, கரையோரத்தில் மலை போல் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ள குப்பைகளை அகற்ற வேண்டும் என உத்தரவிட்டார். இதன்பின்னர், பேரூராட்சி பகுதிகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் அனைத்தும் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்ட வளாகத்தில் கொட்டப்பட்டு மக்கும், மக்காத குப்பைகளாகவும் தரம் பிரிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், தாமிரபரணி ஆற்றின் கரையோரத்தில் குப்பைகளை கொட்டக் கூடாது என எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையோரத்தில் கோழிக்கழிவுகளை மர்மநபர்கள் கொட்டிச் செல்வதாகவும், இதனால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் நிலை உள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்தனர். இதனை தொடர்ந்து, பேரூராட்சி பணியாளர்கள் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையோரத்தில் தொடர்ந்து கண்காணித்து வந்தனர். நேற்று முன்தினம் இரவில் தூத்துக்குடியில் இருந்து கோழி கழிவுகளை கொட்ட வந்த லோடு ஆட்டோவை பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் (பொறுப்பு) மணிமொழியன் ரெங்கசாமி பறிமுதல் செய்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தார். இன்ஸ்பெக்டர் வெங்கடேசன், சப்இன்ஸ்பெக்டர் முருகபெருமாள் ஆகியோர் கோழி கழிவுகளை ஏற்றி வந்த லோடு ஆட்டோவை பறிமுதல் செய்து காவல் நிலையம் கொண்டு சென்றனர். தகவல் அறிந்து வந்த தாசில்தார் தாமஸ் பயஸ் அருள், கோழி கழிவுகளை பொது மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் குழி தோண்டி புதைக்க வேண்டும் என்றார். இதைதொடர்ந்து, கோழி கழிவுகள் அனைத்தும் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்ட வளாகத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு குழி தோண்டி புதைக்கப்பட்டது. மேலும், கோழிக் கழிவுகளை கொட்ட வந்தவர்களுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

Source: Dinakaran

English summary

Dispose of waste chicken came with auto RS.50 thousand penalty: rapid srivaikuntam town Panchayats

Dispose of waste in srivaikuntam in srivaikuntam: chicken came to town Panchayats action auto load confiscated supper