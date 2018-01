சென்னை: பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படாத வகையில் போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர எங்களது தொழிற்சங்கங்களை அழைத்துப் பேசத் தயார் என திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் பேரவையில் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் முதலமைச்சர் தான் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

Chennai: the struggle for the public obstruction in order to put an end to our call of trade unions